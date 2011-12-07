Минниханов: КВЗ вносит значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Татарстана и Отечества

Рустам Минниханов поздравил Казанский вертолетный завод с 80-летним юбилеем, сообщает ИА «Татар-информ».

«Казанский вертолетный завод вносит значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Татарстана и всего Отечества. Символично, что 80-летие завода совпадает со столетием ТАССР», — сказал президент РТ.

Перед началом церемонии Минниханов ознакомился с экспозицией истории музея, а также посетил фотовыставку и осмотрел вертолеты.

Напомним, предприятие образовалось в 1940 году. В годы ВОВ Казанский вертолетный завод изготовил около 11 тыс. легких ночных бомбардировщиков По-2. А в послевоенные годы завод активно участвовал в восстановлении народного хозяйства, занимаясь производством самоходных комбайнов. Позднее с конвейеразавода выпускались вертолеты Ми-1, Ми-4, вертолет-амфибию Ми-14 и самый популярный тип вертолетов в мире Ми-8/17.

В настоящее время Казанский вертолетный завод выпускает легкие Ансаты, Ми-8/17, Ми-38.