В Татарстане подтверждены два новых случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердили два новых случая смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Всего на 28 августа в Татарстане зарегистрировано 59 случаев смерти от COVID-19», — уточнили в штабе.

В Черемшанском районе от COVID-19 скончался 68-летний мужчина. Пациент был доставлен в Альметьевский резервный госпиталь в крайне тяжелом состоянии, после чего его госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации с внебольничной двусторонней пневмонией. Лабораторное тестирование подтвердило коронавирусную инфекцию.

Другой случай смерти зафиксирован в Казани. 35-летний мужчина с новой коронавирусной инфекцией и осложненной пневмонией был доставлен во временный инфекционный госпиталь на базе горбольницы № 7.

«Причина смерти установлена в результате аутопсии. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении штаба.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 28 новых случае заражения коронавирусом.