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Нацбиблиотека и экстрим-парк URAM вышли в финал премии ArchDaily & Strelka Award 2021

Поддержать объекты из Татарстана можно до 31 августа.

Национальная библиотека Татарстана, экстрим-парк URAM и парк «Сокольская гора» попали в список 15 финалистов международной премии ArchDaily & Strelka Award 2021. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе Фонда «Институт развития городов РТ».

Так, Национальная библиотека Татарстана, созданная архитектурным бюро «Хора», поборется за победу в номинации Cultural Architecture. Парк «Сокольская гора» участвует в номинации Landscape Architecture, его авторами выступила Проектная группа 8. Экстрим-парк URAM может выиграть приз в номинации Sports Architecture. Авторами последнего стала архитектурно-строительная компания Legato Sports Architecture.

По итогам конкурса будут объявлены три победителя среди 15 стран-участниц мира. Проголосовать и поддержать республиканские объекты можно на сайте ArchDaily до 31 августа. 


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