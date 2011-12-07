На чемпионате EuroSkills в Будапеште выступают 6 татарстанцев

Национальная сборная России WorldSkills Russia выступает на соревнованиях по всем компетенциям. В ее составе 48 человек, в основном - победители и призеры национальных чемпионатов в России. «Эта сборная немножко экспериментальная: в нее вошли ребята, которые отобрались не только из колледжей, но и из университетов и способны показать и прикладную часть в нашем высшем образовании», - сказал генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.В команду вошли представители 17 регионов России: Москва (13), Республика Татарстан (6), Челябинская область (4), Тюменская область (4), Новосибирская область (3), Красноярский край (3), Московская область (2), Краснодарский край (2), Самарская область (2), Свердловская область (2), Ярославская область (1), Орловская область (1), Оренбургская область (1), Санкт-Петербург (1), Рязанская область (1), Липецкая область (1), Хабаровский край (1). В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Северной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.В этом году организация WorldSkills Europe (WSE), под эгидой которой проходит EuroSkills, празднует 10-летний юбилей. «Я рада, что WSE отмечает свой день рождения здесь, в Будапеште. Быть здесь очень вдохновляет, потому что наше движение играет большую роль в профессиональном развитии и построении карьеры каждого из участников. EuroSkills - старт в поиске своего профессионального предназначения, достижений и демонстрирования талантов», - отметила президент организации WordSkills Europe Дита Траидас.EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Движение WorldSkills существует в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд начали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме, сообщает портал WorldSkills Russia.Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла почетное 1-е место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм. С победой российскую команду в Кремле поздравил Президент РФ Владимир Путин.КстатиВ Будапеште на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills Татарстан представят Альберт Минеев («Инженерный дизайн КАД»), Айгуль Гарипова («Медицинский и социальный уход»), Булат Галиуллин («Плотницкое дело»), Карина Халеева («Предпринимательство»), Андрей Дюбанов и Павел Фадеев («Мобильная робототехника»).