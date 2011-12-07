Октябрь начнется с проверки систем оповещения

1 октября с 9.00 до 10.20 в Казани и Верхнеуслонском районе запустятся установки систем оповещения «ИДИС» с текстом сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».В тот же день с 9.00 до 10.00 в Казани и во всех муниципальных районах сработают установки систем речевого оповещения РСУ-300 с текстом сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».Также с 9.30 до 10.30 будет организовано оповещение персонала на всех крупных опасных производственных объектах Татарстана через локальные системы оповещения. С 9.00 произойдет перехват трансляций телевизионного канала «Татарстан - Новый Век» и радиостанций FM-диапазона. Текст сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан».2 октября будет продолжена проверка технического состояния электросирен без их запуска.Главное управление МЧС России по РТ просит жителей и гостей республики соблюдать спокойствие и внимательно прослушать речевые сообщения. Понимание степени угрозы, знание сигналов гражданской обороны и адекватные действия при угрозе чрезвычайной ситуации помогут спасти жизнь вам и вашим близким.