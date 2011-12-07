Осенние выходные с Multi Sport Expo

22 - 23 сентября на стадионе «Казань- арена» было организовано спортивное мероприятие Multi Sport Expo, представленное пятью площадками. В первый день состоялся Sport Business Forum для представителей бизнеса в области спорта. А на следующий день желающие могли посетить ток-шоу Sport Stars со звездами спорта, которые отвечали на вопросы, и сделать фотографии с известными спортсменами. Ток-шоу посетили хоккеисты клуба «Ак Барс» Александр Бурмистров и Алексей Потапов, ватерполист казанского «Синтеза» Артем Одинцов и главный тренер «Синтеза» Александр Ерышев, волейболистки клуба «Динамо-Казань» АнастасияСамойленко и Александра Пасынкова, диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов и другие звезды российского спорта. Люди с большим энтузиазмом принимали участие в конкурсах и выигрывали призы с автографами спортсменов. Среди представленных площадок самой большой популярностью отличалась Sport Fest. Два дня без остановки проходили спортивные и показательные выступления спортсменов, были представлены более 25 видов спорта казанских клубов и федераций: бокс, карате, фехтование, бодибилдинг, брейк-данс, пауэрлифтинг и многие другие. Были проведены мастер-классы от профессиональных спортсменов, и многие участники получили призы от партнеров Multi Sport Expo. На площадке Sport Park можно было познакомиться со многими видами спорта и определить, каким хотелось бы заняться. Здесь были представлены армрестлинг, воркаут, настольный теннис, хоккей, силовые виды спорта.На площадке Sport Expo можно было пообщаться с представителями спортивных организаций, записать себя или детей на бесплатное занятие. Партнеры Multi Sport Expo щедро наделяли участников подарками и бонусами. Также можно было вкусить спортивные блюда на фуд-корте. Позитивные эмоции участников и их активность на Multi Sport Expo в очередной раз доказали, что Казань - спортивная столица.