Полиция Татарстана проводит профилактические меры по борьбе с страховыми мошенниками

Во многих городах Республики правоохранительными органами были предприняты профилактические меры с целью противодействия страховым мошенникам. Были организованы рабочие встречи представителей разных ведомств, на которых обсуждалась ситуация и меры противодействия мошенникам, вырабатывались решения и регламенты по борьбе с недобросовестными посредниками. На улицах городов распространяли листовки, в которых предупреждали об основных методах страховых мошенников, выпускались новостные сюжеты, в которых давались рекомендации как не быть обманутым страховыми мошенниками. Особое внимание уделялось интернет-пространству. Жителям региона также давались инструкции, как распознать мошенников в интернет и рекомендации о том, как не быть обманутыми. Работа с населением Республики, а также координация действий между представителями разных ведомств должны привести к снижению активности мошенников в регионе. Одним из нововведений в борьбе со страховым мошенничеством стала разработка набора общих рекомендаций по расследованию случаев страхового мошенничества. Таким образом, страховщики со всей России намерены делиться друг с другом опытом раскрытия страховых махинаций. Другим важным шагом стала координация усилий по борьбе со страховыми мошенниками между Центробанком, страховыми компаниями и местными властями в регионах.Ситуацию с страховым мошенничеством в Республике прокомментировал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: «В последнее время активно предпринимаются инициативы в области совершенствования инструментов борьбы с страховыми мошенниками в регионе. Страховые мошенники в свою очередь адаптируются к новым вызовам, придумывают новые схемы обмана, как к примеру, создание сайтов-клонов, копирующих оригинальные сайты страховых компаний. В любом случае, вектор выбран правильный, именно на работу с населением нужно делать акцент. Необходимо и дальше информировать население о преступных схемах, которые используют страховые мошенники, чтобы меньше людей становились их жертвами».