Послание Президента Госсовету РТ: простых решений нет

- Послание Президента РТ в этом году было знаковым. Пожалуй, впервые были подвергнуты критике отдельные стороны нашей социально-экономической жизни, такие как сельское хозяйство, муниципальное управление. Уделено достаточное внимание проблемам малого и среднего бизнеса. Здесь позиция Президента ясна: налоги от малого и среднего бизнеса должны идти на развитие муниципального района, в том числе на дороги, благоустройство территории. А по вопросу преподавания языков, остро вставшему в прошлом году, глава республики имеет четкую позицию: преподавание должно быть сбалансированным, без ненужной политизации и родного, и государственного языка… Что касается пенсионной реформы, конечно, хорошо было бы оставить пенсионный возраст таким, какой он сейчас есть. Но соотношение работающего и неработающего населения по сравнению с тем периодом, когда закладывалась действующая пенсионная система, уже давно изменилось. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к уменьшению числа трудоспособного населения по отношению к нетрудоспособному. И простых решений пенсионной реформы нет. Оставить все как есть - значит либо увеличить налоги, либо уменьшить пенсии. - Рустам Минниханов поднял вопросы отношения к земле, в частности, проблему неиспользованных земельных участков, ведущую к снижению урожайности. Критика действенная, потому что, к сожалению, те законы, что были приняты в республике в 90-х годах, отчасти не выполняются. Несомненно, нужно ужесточить контроль за выполнением местных и федеральных законов. Например, по закону в одном муниципальном районе за одним сельхозтоваропроизводителем должно быть оформлено не более 10% общих земель. Согласно другому закону хозяйство, осваиваемое фермерами, можно через 3 года оформлять в собственность. В то же время чиновники на местах не дают этого делать, переоформляя договора аренды. Это ведет к неустойчивости земельных отношений и сельского хозяйства. И если законы на местах не будут четко исполняться, а органы местного самоуправления не возьмут на жесткий контроль оформление земель фермерских хозяйств, все меры по поддержке сельского хозяйства могут быть бесполезными. - Крайне актуальным является вопрос самозанятых граждан, которых, по разным подсчетам, не менее 300 тысяч в Татарстане. Рустам Нургалиевич особо отметил, что Татарстан вошел в список пилотных регионов, где будут тестироваться новые формы работы с этой категорией граждан. «Необходимо проработать вопрос обеспечения гарантий и правовой защиты самозанятых, а также повышения их заинтересованности в легализации деятельности», - поручил Президент Республики Татарстан. Особую значимость этому вопросу придает внесенный 21 сентября в Государственную Думу списком авторов во главе с председателем Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым проект Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». В нем устанавливается много важных деталей по порядку исчисления налога, отсутствию необходимости сдачи налоговой декларации, по форме оплаты налога.Вопрос самозанятых в первую очередь касается молодых граждан республики. Ведь согласно ряду исследований более 70% от общего числа самозанятых не старше 35 лет. И сегодня органам государственной власти, общественным объединениям важно провести большую разъяснительную работу по преимуществам регистрации в качестве самозанятого гражданина. Уверен, что данная работа требует создания межведомственной рабочей группы. - Из речи Президента понятно, что большое значение он придает межнациональному миру и межрелигиозному согласию. Обратила внимание и на проблему самозанятых граждан. Хотелось бы, чтобы вопрос с самозанятым населением был правильно рассмотрен. Прежде всего желающим нужно предоставить возможность себя реализовывать. В то же время обложение новой формой налога не должно заводить самозанятых в тупик и превращаться в тотальный контроль над всеми, кто чем-то занимается дома. Так как мне близки вопросы семьи и детства, важно, что растет количество детских садов и яслей. Хотя с садиками проблема в Татарстане более-менее решена. Но если мамы хотят выйти на работу чуть раньше, чем закончится декретный отпуск, они сталкиваются с вопросом поиска яслей. Например, я не понаслышке знаю, что производственники испытывают нехватку рабочих рук, в частности, портных. Тем более что женщинам с маленькими детьми мы можем предоставить гибкий график. В послании прозвучал посыл о поддержке малого и среднего бизнеса, и это внушает некую надежду на то, что на нас обратят внимание.