КАИ вновь пытается построить общежитие на улице Четаева

В Казани на пересечении улиц Адоратского и Четаева снова возобновят строительство общежития КНИТУ-КАИ, которое приостановили после жалобы в УФАС по Татарстану. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Общежитие рассчитано на 620 мест. Общая площадь 16-ти этажной постройки — 12,2 тыс. квадратных метров. Всего на его постройку и благоустройство прилегающей территории потратят 430,9 млн рублей. Все средства будут выделены из федерального бюджета.

В августе сообщалось, что тендер на строительство общежития приостановили из-за жалобы компании «Джули» в УФАС по РТ. По мнению организации, заказчик необоснованно установил ограничение конкуренции по отношению к ее участникам. Сейчас вуз опубликовал новый тендер.

Заявки на выполнение работ принимаются до 19 октября, срок сдачи объекта — до 30 августа 2022 года.