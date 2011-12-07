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Казанский зоопарк переходит на зимнее расписание

Старая часть зооботсада закроется до весны, а новая будет работать на час меньше.

Казанский зоопарк с первого октября перейдет на зимнее расписание, сообщается в официальном Instagram-аккаунте зооботсада.

Старая часть зооботсада с первого октября закроется до наступления весны, новая часть — «Река Замбези» перейдет на зимнее расписание - на час меньше.

Теперь его можно будет посетить с 8:30 до пяти часов вечера. При этом кассы «Реки Замбезии» будут работать до четырех вечера.

Ранее сообщалось, что в казанский зоопарк «Река Замбези» поселили шесть розовых фламинго из Сирии. А в сентябре-октябре в зоопарк привезут несколько экзотических животных, среди которых черный носорог, жираф и горилла.

КВ
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