Комикс про геноцид и мифы об икоте: топ необычных книг из Нацбиблиотеки Татарстана

Много естественного света, уютные уголки для чтения, аккуратно расставленные книги создают идеальную атмосферу для читателей в обновленном здании Нацбиблиотеки РТ. Среди множества произведений здесь можно встретить как классику, так и необычные, а порой удивляющие и даже пугающие книги. Корреспондент «Казанских ведомостей» поговорила с работниками учреждения и нашла самые необычные по сюжету, форме и оформлению книги.

Ольга Христофорова «Икота»

Все, что только возможно узнать о феномене икоты, а точнее о ее мифологической составляющей. Некоторые народы до сих пор верят, что икота – следствие одержимости нечистым духом. В книге можно узнать рецепты народного целительства, описание знахарских практик, истории икотниц, собранные в районах Верхокамья, а также исследование о том, какую роль «икотная болезнь» играет в социально-культурной сфере общества.

Арт Шпигельман «Маус»

«Маус» — это графический роман, передающий сюжет посредством рисунков. Комикс в объемном формате представляет собой пронзительную историю Холокоста, где все герои – в животном обличии: мыши – евреи, немцы – кошки, американцы – собаки, а французы – лягушки. Так, по задумке автора, читатель может взглянуть на события геноцида не со своей, человеческой стороны, а с другой - со стороны животного мира. Таким образом, проще понять всю абсурдность тех событий.

«Для меня это было удивительно. То, каким образом это нарисовано, оказывает сильное воздействие на человека. Графический роман Шпигельмана «Маус» совсем недавно получил престижную Пулитцеровскую премию. Именно он заставил меня обратить внимание на такого вида комиксы. Так как мы живем в визуальном мире, и впечатления от увиденного бесконечны, то подобные картинки только усиливают эмоциональное восприятие. К слову, комиксы имеют самый большой оборот у нас в библиотеке», - рассказывает замдиректора Нацбиблиотеки РТ Табрис Яруллин.

«Сочинение по магии на персидском, арабском и татарском языка»

Фолиант датируется первой половиной XIX века и принадлежит выставке «Глобальный мир татарской книжности» в Национальной библиотеке РТ. На экспозиции можно увидеть и другие уникальные объекты, связанные с развитием татарской письменной культуры: старинные Кораны, «Трактат по мусульманскому праву», «Родословие предков» и тому подобное.

Выставка работает ежедневно с 12 часов дня до 8 вечера.

Константин Ставров и Олег Кузнецов «Buffantgarde»

Эта книга – визуальный альбом необычного уличного искусства. Buff – закрашивание граффити на зданиях, транспорте, скульптурах и других городских объектах. Авторы альбома предупреждают, что при его просмотре грани между уродливым и красивым, неосознанным и сознательным, коллективным и индивидуальным, случайным и специальным стираются.

«До этой книги я не знала о таком направлении в искусстве. Buff – это эстетическое вписывание своих граффити в контекст города. Уличные художники закрашивают дыры и выбоины в асфальтах, что выглядит удивительно на фоне городского пейзажа», - делится впечатлениями библиотекарь Юлия Иванова.

Кристофер Делл «Монстры. Бестиарий невиданных чудовищ»

Различные существа из мифологии и преданий разных народов: русалки и големы, сфинксы и минотавры, японский водяной Каппа и волки-оборотни, все они представлены на страницах книги.

К описанию включена информация о месте обитания и приметах, предупреждающих о возникновении монстра, легендах и свидетельств их появлений, ну и конечно, красочные и в то же время тревожно-пугающие картинки.

«Я читала эту книгу в прошлом году, когда болела ковидом. Мне особенно интересна японская мифология. Например, демон зонтов и японский циклоп. Очень увлекательно», - говорит библиотекарь Юлия Иванова.

Прийти и познакомиться с книгами может любой желающий. Библиотека работает каждый день с десяти утра до десяти вечера. Каждый последний понедельник месяца – санитарный день.