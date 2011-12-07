Креативные продюсеры шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ Константин Обухов и Даня Пронякина: «В России очень много поющих и харизматичных людей»

В преддверии кастинга в Казани мы встретились с Константином Обуховым и Даней Пронякиной и расспросили их о том, почему «Музыкальная интуиция» так понравилась российским телезрителям, какими были итоги первого сезона, а также о внутренней кухне проекта.

Формат шоу предполагает постоянный поиск талантов среди россиян. Именно с этой целью и проводятся кастинги. Не боитесь, что в какой-то момент, на каком-то отрезке шоу такие таланты закончатся? И вообще — как много поющих людей среди жителей нашей страны? И как много харизматичных?

Обухов: На самом деле, мы решили поехать с кастингом по городам, чтобы дать шанс людям, которые по каким-либо причинам не могут приехать в Москву или не могут заполнить заявку. Им всегда проще прийти физически, увидеть людей, которых отбирают, и понять, что его не обманут. Именно по этим причинам мы сделали кастинг выездным. Но в целом — в России очень много поющих и харизматичных людей. Кто-то просто стесняется прийти, и мы стараемся таким людям помочь. На кастинге царит очень дружественная атмосфера, ведь нам очень важно, чтобы до нас дошли действительно талантливые люди.

Пронякина: На сегодняшний день мы получили уже свыше 8 тысяч анкет от желающих попасть в шоу. И мы уверены, что это далеко не предел! Большой интерес к проекту от участников позволяет нам выбирать самых талантливых из поющих и самых харизматичных из непоющих. И тех, и других, в России огромное множество, мы были в этом убеждены и увидели лично, проведя кастинги в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

А каких звезд жаждут увидеть зрители в командах? Вы прислушиваетесь к ним?

Обухов: Да, мы даже сделали опрос на своей странице в Инстаграме, спрашивали, кого зрители хотели бы видеть в качестве жюри. Но, к сожалению, далеко не всегда наше желание и желание телезрителя совпадает с графиками артистов. Все те, кто был в прошлом сезоне, с удовольствием придут еще раз, если им позволит график и время.

Пронякина: Конечно, мы учитываем мнение наших зрителей при формировании команд. Самый популярный запрос от аудитории — повторить их любимые команды из первого сезона, пригласив их сыграть в «Музыкальную интуицию» снова. Всех карт раскрывать не будем, но зрителям точно будет не менее интересно наблюдать за гостями в этом сезоне.

В Казань вы приехали после кастинга в других городах. Можно сейчас назвать промежуточный итог — в каком городе больше поющих талантов, а в каком харизматичных?

Обухов: Из 100 процентов пришедших в выбор попадают практически 50 процентов. Всех мы, к сожалению, взять не сможем, но будем рассматривать наибольшее количество. Приходят разные люди, но я не могу сказать, что где-то они сильнее, а где-то слабее. Просто все люди разные. В Питере, как обычно, питерский вайб, в Москве — московский, в Екатеринбурге — екатеринбургский. В Казани будет свой колорит.

Пронякина: Пока сильнее всего меня удивил Санкт-Петербург: за 3 дня кастинга от нас услышали «да» 40 человек. Посмотрим, чем нас удивит Казань!

Подсчитываете ли процент ошибок в угадывании на шоу и точных попаданий? Как часто реальность не совпадает с ожиданиями?

Обухов: Мы ничего не подсчитываем, это же развлекательная программа. Мы стараемся сделать так, чтобы всё было максимально запутанно. Сейчас мы очень хотим сделать программу, где будут все поющие. Мы каждый раз пытаемся «обмануть» членов жюри и наших гостей, чтобы они не думали, как устроена передача.

Пронякина: Наше шоу идёт не по сценарию: предсказать, какая команда вырвется вперед и угадает больше поющих участников, просто невозможно. У нас бывало такое, что гости всю игру проигрывали и в конце срывали куш, выбирая «правильного» участника для дуэта.

Формат шоу взят с французского ТВ. Была уверенность, что и зрителям в России оно тоже зайдет?

Обухов: Мы переделывали наше шоу полностью. Французская передача схожа с нами только идеей и декорациями, а всё остальное — подход к съёмке и развлекательная часть — это наше. И наша версия формата пока считается лучшей из того, что есть. Правообладатели, кстати, турки, а не французы. Они приезжали на съёмки и пытались полностью узнать у нас технологию производства проекта, потому что мы перепридумали 50 процентов шоу для того, чтобы оно стало массовым. Французы делают один выпуск в месяц, а мы делаем сразу 12 в неделю. Такого графика нет нигде. Мы сделали это шоу массовым, у французов оно эпизодическое, и у них немного другая миссия.

Пронякина: В «Музыкальной Интуиции» есть все, что любит российский зритель: любимые песни, звёздные гости и интрига, поёт выбранный герой или не поет. А ещё один из самых популярных ведущих ТНТ со своим фирменным юмором — Азамат Мусагалиев. Кажется, всё сложилось, и отзывы зрителей это подтверждают.

Каковы были итоги первого сезона? Что отмечают в шоу зрители, и есть ли идеи что-то по этим итогам поменять?

Обухов: Зрителям очень понравилось шоу. Каждый день на кастинг к нам приходят разные люди. Кого-то приводят друзья, кого-то бабушки, дедушки, родители, дети и так далее. Все идут с большим удовольствием, и на моей памяти еще не было ни одного, кто сказал бы, что ему шоу «не зашло». Даже если сам человек проект не смотрел, но смотрели его друзья, знакомые или родственники, то они сами предлагают ему принять участие в «Музыкальной интуиции».

Пронякина: Итоги отличные: тысячи положительных комментариев в соцсетях, восторженные отзывы звездных гостей, которые хорошо провели время. Ну и старт второго сезона! Больше всего зрители переживают за тех героев, которых не выбирают в течение всей программы. Но таковы условия игры, и участники знают об этом заранее.

Петь со звездами для участников — самый волнующий момент? Или есть еще что-то? И как долго готовится номер со звездой?

Обухов: Для участников вообще стресс находиться на съемках, но этот стресс положительный и приятный. Подготовка участников довольно серьёзная, она длится несколько месяцев. Участники учат по несколько песен сразу, ведь никогда не знаешь, какую песню и с какой звездой ты будешь исполнять. Поясню: участник готовит свою песню, с которой он будет выступать; готовит песни, которые ему предстоит пародировать за ширмой, и еще две песни, которые ему предстоит исполнить с кем-то из звезд в дуэте. То есть минимум 4 песни он готовит, потому что каждый участник может дойти до финала и исполнить трек вместе с членами жюри. Этот момент волнительный для наших участников, но в том году всё сработало, и всё было классно!

Пронякина: Подготовка с каждым участником происходит индивидуально: подбирается трек, подходящий ему по вокальным данным; утверждается образ и костюм, чтобы максимально запутать звёздных игроков; проходит несколько интервью, чтобы выбрать самые интересные факты на представление участника от Азамата. Всё это на протяжении нескольких месяцев. Перед съемкой каждый участник проходит также саундчек со звукорежиссёром, на котором исполняется минимум 4 трека. Это большая работа и стресс для участников, особенно для тех, кто впервые держит в руках микрофон, а таких много среди непоющих.

Продюсеры проекта ищут участников, которые хотят оказаться на сцене вне зависимости от того, умеют они петь или нет. Для участия в кастинге «Музыкальной интуиции» заполните анкету на сайте ТНТ.