По прогнозам синоптиков «бабье лето» придет в Казань в пятницу

В Татарстане прогнозируется потепление до 16 градусов тепла к концу этой недели, сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра в Татарстане пройдет небольшой дождь. Днем температура продержится на уровне 6-11 градусов, а ночью температура может упасть до — 2 градуса тепла. В среду и четверг температура в темное время суток может опустится до — 3 градусов, днем температура будет в районе 6-12 градусов.

Но уже в это пятницу должно прийти «бабье лето». Температура ночью может повысится до 5 градусов тепла, а в субботу температура днем поднимется до 11-16 градусов. Но, как заверяют синоптики, теплая погода продлится недолго, всего несколько дней.

Ранее сообщалось, что началу «бабьего лета» в Татарстане может помешать арктический циклон.