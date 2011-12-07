Исполком Казани планирует приобрести 10 тыс. квадратных метров по цене 43 тыс. за метр. Риэлторы города считают эту стоимость «нереальной».

Опрошенные «КВ» риэлтеры рассказали, что на рынке недвижимости Казани сейчас таких предложений нет.

«Купить жилье за 43 тыс. за метр — невозможно. А если и возможно, то только, если это будет какая-нибудь 10-ти метровая квартира, и то точно не с чистовой отделкой», — комментирует специалист по недвижимости Константин Губкин.

В то же время ранее сообщалось, что в республике строятся дома по программе социальной ипотеки. Стоимость квадратного метра в этих домах как раз составляет чуть больше 42 тыс. рублей.

Напомним, в новые многоквартирные дома власти города планируют расселить жильцов аварийных зданий.