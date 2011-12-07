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Спасатели помогли рыбаку из Челнов выбраться на берег

Мужчина прислал жене свое местонахождение с просьбой его спасти.

В Набережных Челнах спасатели помогли рыбаку добраться на берег. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

За помощью обратилась жена рыбака, она рассказала, что его отвезли на рыбалку на лодке. По ее словам, мужчина сидит на берегу и не может выбраться. Рыбак отправил жене свое местонахождение, сильно замерз и у него садится телефон.

Спасатели нашли мужчину рядом с бакеном красного цвета с номером 158 и помогли ему выбраться. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что спасатели помогли выбраться из леса потерявшейся женщине.

КВ
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