Спасатели помогли рыбаку из Челнов выбраться на берег

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В Набережных Челнах спасатели помогли рыбаку добраться на берег. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.
За помощью обратилась жена рыбака, она рассказала, что его отвезли на рыбалку на лодке. По ее словам, мужчина сидит на берегу и не может выбраться. Рыбак отправил жене свое местонахождение, сильно замерз и у него садится телефон.
Спасатели нашли мужчину рядом с бакеном красного цвета с номером 158 и помогли ему выбраться.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что спасатели помогли выбраться из леса потерявшейся женщине.