Устранявшие последствия пожаров в Якутии участники «Молодежки ОНФ» вернулись в Татарстан

Участники «Молодежки ОНФ» Татарстана вернулись из Якутии, где с активистами из других регионов помогали устранять последствия пожаров, произошедших 7 августа на окраине села Бясь-Кюель. В результате возгораний огнем было задето шесть многоквартирных (15 квартир) и 26 индивидуальных домов.

Первые добровольцы из Забайкальского края, Камчатки и Амурской области прибыли на место происшествия 25 августа и начали работу по разбору пострадавших от огня сельхоз построек, вырубке сгоревших лесов и помощи местным жителям. Позже, 29 августа, к команде присоединились ребята из Татарстана. Всего в Якутию прибыли добровольцы из 19 регионов. Работы шли в тесной взаимосвязи с местными властями.

«Мост не пешеходный, автомобильный. Пришлось разбирать его всей командой одновременно. По отдельности здесь бы мы никак не справились», — рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» из Татарстана Игорь Чугуров.

По словам руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, в этом году Якутия пострадала сильнее всего, поэтому сюда были брошено много сил, в том числе и для юридической помощи пострадавшим. Кастюкевич также поблагодарил всю команду «Молодежки ОНФ» за отзывчивость и оказанную мощную поддержку.

Более того, в лагерь, в котором развернулись добровольцы, прибыл глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Большое спасибо вам от нас, от якутян. Уверен, что такая взаимовыручка, поддержка друг друга, которая присуща нам, россиянам, поможет жителям села вернуться к нормальной жизни как можно скорее», — поблагодарил добровольцев глава региона.

Ребята напоминают знаменитых тимуровцев. За все время работ местные жители и добровольцы очень сблизились и полюбили друг друга, подытожил он.