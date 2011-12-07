В Татарстане число долгожителей увеличилось до 189 человек за четыре года

В Татарстане количество пожилых людей старше 100 лет увеличилось на 11% по сравнению с 2017 годом. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала министр труда РТ Эльмира Зарипова.

«Если в 2017 году в республике проживали 170 человек, которые перешагнули столетний рубеж, то сегодня их 189 — на 11% больше», — сказала Зарипова.

Сейчас каждый четвертый житель Татарстана относится к категории пожилых людей. Большинство из них живут в селах, это порядка 28%. Самому взрослому мужчине республики — 104 года. Он родился в 1917 году и проживает сейчас в Казани. Самой старшей жительницей республики оказалась женщина из Альметьевска, 27 сентября ей исполнилось 108 лет.

По прогнозам Минтруда РТ, в республике к 2030 году из 923,5 тыс. жителей старше трудоспособного возраста 87% придется на граждан старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 октября в Декаду пожилых людей казанским пенсионерам предоставят возможность посетить музеи бесплатно. Также для них будут организованы выставки, экскурсии и мастер-классы.