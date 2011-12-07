В Татарстане проходят образовательные семинары по молочному животноводству

В муниципальных районах республики проходят зональные семинары на тему: «Эффективные технологии молочного животноводства — залог успеха сельхозпредприятия». Подобные совещания уже прошли в Балтасинском и Актанышском муниципальных районах.

В них принимают участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, а также начальники сельхозуправлений, руководители инвесткомпаний, консультанты по животноводству и зоотехники хозяйств. На совещании были подведены итоги работы животноводческой отрасли за восемь месяцев 2021 года. В разрезе этой темы на нем обсудили организацию селекционно-генетической работы в хозяйстве и качество кормов.

Не остались на семинаре без внимания и инновации в сельском хозяйстве, такие как технология охлаждения молока, технология дезинфекции доильного оборудования. В течение недели подобные семинары примут у себя Бавлинский и Рыбно-Слободский муниципальные районы.