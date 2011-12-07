В Татарстане в 2021 году направлено 6 млрд рублей на поддержку пожилых людей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете министров РТ.

«В числе наиболее многочисленных категорий льготников в Татарстане — ветераны труда, предпенсионеры и пенсионеры, которые не относятся ни к федеральным, ни к региональным категориям», — отметила она.

По ее словам, сейчас на меры всевозможной соцподдержки в республике выделено 13,5 млрд рублей.

Сегодня республиканские меры поддержки распространяются на 520 тыс. человек, в то время как федеральными мерами пользуются 290 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Декаду пожилых людей, с 1 по 10 октябр, казанские пенсионеры смогут посетить музеи бесплатно.