На ярмарках в Челнах продали 1670 тонн продукции на 28 млн рублей

На сельскохозяйственных ярмарках в Набережных Челнах продали более 1670 тонн продукции на сумму свыше 28 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Челнинские известия».Свою продукцию представили Актанышский, Тукаевский, Муслюмовский районы Татарстана. Следующие ярмарки состоятся 3 ноября и будут проходить вплоть до Нового года.В Автограде сельхозярмарки организованы на трех площадках – около стадиона «Строитель», в районе ипподрома и в агропромышленном парке «Южный».Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде пройдут тематические ярмарки. Например, ярмарки под названием «Новогодний гусь» состоятся 15, 16, 22, 23 декабря на набережной Габдуллы Тукая и территории ипподрома. До конца года всего пройдет 63 ярмарки.