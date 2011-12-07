На Татарстанской таможне зафиксировали почти 100 фактов нарушения норм ввоза алкоголя

Такую статистику на пресс-конференции представил начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.

Внешнеторговый оборот, зарегистрированный в Татарстанской таможне, в январе — сентябре 2020 года составил 246 млн 405 тыс. USD. Из них экспорт — 22 млн 217 тыс. USD, импорт — 224 млн 187 тыс. USD. Самыми крупными партнерами по импорту стали Германия, Италия, а по экспорту — Узбекистан и Индия.

Что касается нарушения правил ввоза, приезжающих в Татарстан чаще всего уличали в превышении норм ввоза алкогольной и табачной продукции.

— В аэропорту мы выявляем очень большое количество случаев превышения норм ввоза алкоголя — возбуждено 91 дело. По табаку практически каждый день выявляем превышение, — объяснил Марат Гараев.

Он напомнил, что физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти не более трех литров алкоголя. Если этот объем превышен, но в целом составляет не более пяти литров, напитки подлежат декларированию с уплатой пошлины в 10 евро за литр. Ввоз более пяти литров считается коммерческой партией и требует уплаты таможенных платежей, получения разрешительной документации.

Кроме того, татарстанцы исправно пытаются ввезти товары, предметы или представителей мира дикой флоры и фауны (еще 170 дел) из разряда запрещенных. Чаще всего это кораллы. Также нарушителей привлекали к ответственности за ввоз гражданского оружия, большую часть которого составляли кастеты, дубинки и сюрикены. Еще несколько дел было возбуждено за попытку ввоза экстремистской литературы.

Что касается посылок, то популярными странами-отправителями мелких пакетов стали Китай, Гонконг и Сингапур. Крупные посылки чаще всего приходят из Германии и Южной Кореи.

— В этом году в почтовых отправлениях выявлено большое количество товаров, предназначенных для негласного наблюдения. Выявляли рыболовные сети, оружие гражданского оборота: дубинки, кастеты. Много семян и некоторое количество контрафактных товаров, — обозначил ключевые правонарушения Марат Гараев.

Так, за 9 месяцев этого года было возбуждено пять уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ. Чаще всего такие посылки приходят из Белоруссии.