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В Татарстане создается единая интерактивная карта воинских захоронений

Оцифровка военных памятников и мемориалов проводится в рамках проекта «Историческая память».

Представители «Молодой гвардии Единой России», «Юнармии» и «Волонтеров Победы» завершают сбор информации о памятниках, которые связаны с подвигом татарстанцев в годы Великой Отечественной войной 1941–1945 годов. По архивным данным, в республике их более 2,5 тысяч. Все собранные данные уточняются, дополняются и вносятся в единую базу данных.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», данные о памятниках, мемориалах и воинских захоронений страны будут представлены на интерактивной карте «Я помню» в поисковой системе «Яндекс». На этой карте уже размещена информация о музеях, связанных с историей Великой Отечественной войны. Карта создается страны в рамках партийного проекта «Историческая память».

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