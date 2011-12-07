В Татарстане создается единая интерактивная карта воинских захоронений

Представители «Молодой гвардии Единой России», «Юнармии» и «Волонтеров Победы» завершают сбор информации о памятниках, которые связаны с подвигом татарстанцев в годы Великой Отечественной войной 1941–1945 годов. По архивным данным, в республике их более 2,5 тысяч. Все собранные данные уточняются, дополняются и вносятся в единую базу данных.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», данные о памятниках, мемориалах и воинских захоронений страны будут представлены на интерактивной карте «Я помню» в поисковой системе «Яндекс». На этой карте уже размещена информация о музеях, связанных с историей Великой Отечественной войны. Карта создается страны в рамках партийного проекта «Историческая память».