Игротека в библиотеке, или Как приучить ребенка к чтению

Сиди и читай, пока не надоест. Но есть одно «но». Никакой бездушный интернет не сравнится с книгой, которую можно подержать в руках, у которой есть своя история, есть особая душа.Прививать любовь к чтению необходимо с детства. Вот взрослые и находят интересные решения данного вопроса. К примеру, в казанской библиотеке №29 знакомство учеников начальных классов с книгой проходит в инновационном режиме. Благодаря литературным урокам с проведением викторин и выставкам книг с ожившими персонажами главных героев можно заинтересовать маленького читателя литературными произведениями. С особым азартом дети участвуют в спортивных состязаниях под музыкальное сопровождение. С пользой для здоровья проходит и библиогимнастика: школьники делают физические упражнения с книгами и журналами в руках. Интеллектуальные игры на различную тематику позволяют расширить детский кругозор, заострить внимание ребенка на определенной проблеме. Например, игры, связанные с правилами здорового образа жизни, странами и городами, ненавязчиво направляют ребенка к более детальному изучению рассматриваемого вопроса, подталкивают к прочтению конкретной литературы. Однако самое удивительное, что есть в этой библиотеке и пользуется большим спросом у маленьких читателей, так это наличие игровой комнаты с огромным выбором игрушек прямо в читальном зале. Девочки с удовольствием играют с куклами, плюшевыми мишками и детской посудой. Мальчики же могут побывать в роли солдата и поиграть в войнушку либо погонять машинки, расположившись за удобными столами. В библиотеке можно нарисовать полюбившегося героя из прочтенного произведения, повесить свое произведение на стену, вдохновляя и заинтересовывая остальных. Три тысячи читателей детского возраста посещают эту библиотеку. Это говорит о том, что инновационный метод работает и литературные игры проходят не зря.