Идеальное новогоднее меню от известного казанского профессора

- Рафик Галимзянович, правда ли, что новогодний стол - это концентрация гастрономических запретов?- Нельзя говорить, что концентрация запретов. Так можно запретить вообще все. Но есть излишества, а главное - нарушение режима питания. Во-первых, нужно учитывать, что Новый год мы начинаем встречать вечером. У нас есть традиция провожать старый год. Обязательно сесть за стол, который обычно ломится от яств, горячительных и прохладительных напитков. Во-вторых, в 12 ночи бьют куранты, после чего мы встречаем Новый год. Все опять по новой: оливье, торт, шампанское… И только в 3 - 4 часа утра мы обычно ложимся спать. Заповедь «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу» во время новогоднего торжества забыта. Получается, мы очень сильно наедаемся за ужином.- Какой же рацион идеален для новогоднего стола?- Идеального рациона нет. Главное - помнить, что все должно быть в небольших количествах. Например, дворяне в России выпивали на Новый год бокал шампанского и ели немного шоколада. Этого вполне достаточно.- Что на новогоднем столе самое вредное и, наоборот, самое безопасное?- Самая вредная жирная пища. Ее не нужно есть в больших количествах. Правда, если не переедать, то можно абсолютно все. Например, тот же салат оливье, если не перебарщивать с майонезом, в новогоднюю ночь куда полезнее, чем сырые овощи, за счет того, что в нем они вареные. Сырые овощи есть на ужин нельзя. Они полезны только на завтрак или обед, поскольку тяжело перевариваются.- Существует ли последовательность употребления пищи?- Обычно начинают с салата и выпивают шампанское. Потом едят гарнир с курицей, затем десерт. Блюд на столе не должно быть много. Если человек много съест вечером, он не сможет уснуть. Некоторые делают так: едят салат, запивают его шампанским, поздравляют всех с ушедшим старым годом. Потом дожидаются выступления президента, пьют чай с десертом и идут гулять. Возвращаются в 3 - 4 часа утра и спокойно ложатся спать. Очень важно ничего не есть перед сном.- Какие болезни обостряются после новогодних праздников?- Как правило, болезни кишечника и желудка: язва, гастрит. Очень часто от переедания страдает наша поджелудочная железа, возникает панкреатит. А при употреблении большого количества алкоголя будет страдать и печень. Иногда дело доходит даже до желтухи.- Как помочь организму после переедания?- Если человек переест, у него должен сработать инстинкт - прежде всего ограничить еду. После обильного застолья следует помнить, что между приемами пищи должно пройти не меньше 5 - 6 часов. В это время лучше прогуляться, покататься с детьми на горках, сходить в парк или на каток.- Некоторые за новогодним столом налегают на фрукты, считая, что они улучшают переваривание пищи. Это верно?- Да, фрукты облегчают работу кишечника. Причем лучше всего сжигают калории киви и ананасы.- Ваши главные наставления перед Новым годом?- Запасайтесь ферментными препаратами, чтобы не мучиться на следующий день. Не переедайте и помните: все хорошо в меру!