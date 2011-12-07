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С января 2019 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,05%

Выплаты увеличенной страховой пенсии неработающим пенсионерам начнутся с 4 января.
В результате индексации на 7,05% средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году составит 5334,2 рубля в месяц. Об этом рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии регионального отделения.«В результате индексации на 7,05% размер фиксированной выплаты страховой пенсии с 1 января 2019 года будет установлен в размере 5334,2 рубля. Выплаты увеличенной пенсии начнутся, как и в прошлом году, с 4 января», – отметил докладчик.Он напомнил, что размер индексации страховых пенсий для каждого пенсионера индивидуален.«Допустим, если человек получал пенсию в размере 15 тыс., то увеличение составит более 1 тыс. рублей. Если он получал 10 тыс., то прибавка составит 705 рублей», – пояснил Вафин.
КВ
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