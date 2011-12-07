В Татарстане откроют единый диспетчерский центр для районных бригад «скорой помощи»

В наступающем 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для районных «скорых». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.«В 2019 году мы планируем реализовать проект, согласно которому все скорые помощи центральных районных больниц Татарстана будут относиться к единому диспетчерскому центру “скорых”. Любая машина, которая находится ближе всего к вызову, будет его обслуживать», – объяснил глава Минздрава республики.Пока бригады скорой помощи в Татарстане работают по районам: «скорые» каждой ЦРБ обслуживают только свой район.