414 семей из Челнов получат ключи от квартир соципотечного дома

В Набережных Челнах 414 семей получат ключи от квартир домов, строительство которого реализовалось в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Заключение о соответствии получено Инспекциией Госстройнадзора республики. Десятиэтажное здание соответствуют всем требованиям технической документации. В нем расположено 414 квартир. Территория дома №21, расположенного в микрорайоне 63, благоустроена и на ней имеется детская площадка с зонами отдыха.