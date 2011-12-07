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414 семей из Челнов получат ключи от квартир соципотечного дома

Дом построили в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

В Набережных Челнах 414 семей получат ключи от квартир домов, строительство которого реализовалось в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Заключение о соответствии получено Инспекциией Госстройнадзора республики. Десятиэтажное здание соответствуют всем требованиям технической документации. В нем расположено 414 квартир. Территория дома №21, расположенного в микрорайоне 63, благоустроена и на ней имеется детская площадка с зонами отдыха.

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