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Кремлевская елка в этом году пройдет в формате телеверсии

Трансляция новогоднего спектакля состоится 31 декабря в 18:00 по московскому времени.

Впервые традиционная Кремлевская елка в этом году пройдет в формате телеверсии. Об этом сообщает пресс-служба канала «Карусель».

Известно, что мюзикл пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца. Его главными героями станут Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет, которые разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают все о пятом времени года. Участниками представления станут артисты московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. 

Трансляция новогоднего спектакля состоится 31 декабря в 18:00 по московскому времени.



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