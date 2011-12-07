Впервые традиционная Кремлевская елка в этом году пройдет в формате телеверсии. Об этом сообщает пресс-служба канала «Карусель».

Известно, что мюзикл пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца. Его главными героями станут Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет, которые разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают все о пятом времени года. Участниками представления станут артисты московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

Трансляция новогоднего спектакля состоится 31 декабря в 18:00 по московскому времени.







