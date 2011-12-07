Минниханов вручил государственные награды работникам Минздрава и Роспотребнадзора

Президент РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана работникам отрасли здравоохранения и Роспотребнадзора. Награждение 49 человек проходило в Казанском Кремле.

Глава республики подчеркнул, что каждый татарстанец искренне гордится и восхищается профессиональным подвигом медработников, самоотверженно борющихся с «новой мировой угрозой». Он отметил, как они долгое время работали и жили в разлуке с родными и без сна.

«В нашей памяти навсегда останутся те, кто отдал свои жизни ради других. <…> Своими действиями вы обеспечиваете безопасность, и в результате спасли огромное количество жизней. Вы заслужили не только слова благодарности, но и награды», — сказал Рустам Минниханов.

Так, медалями и грамотами были награждены министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, директор КНИИЭМ Васил Зиатдинов, заместитель главврача набережночелнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова, завлабораторией РКИБ Марина Белова, главрач РКИБ Марат Гатауллин, главврач альметьевской ЦРБ Вера Головина, старшая медсестра отделения анестезиологии-реанимации Госпиталя для ветеранов войн Казани Лейсан Ахметзянова, медсестра бугульминской ЦРБ Лилия Гафурова, главная медсестра нижнекамской ЦРМБ Евгения Юдина и заместитель главврача казанской седьмой горбольницы Луиза Губаева.