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На случай аномальных снегопадов в Казани дополнительно привлекут около 400 машин

Сейчас в парке уборочной техники имеется 596 машин.

Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев сообщил о привлечении дополнительной уборочной техники при сильных снегопадах.

На деловом понедельнике в мэрии он рассказал, что на случай аномальных снегопадов к 596 имеющимся единицам дополнительно привлекут еще около 400 машин. Отмечается, что в новогодние праздники будет организовано круглосуточное дежурство, ответственный персонал и аварийные бригады. 

В подземных переходах для ликвидации подтоплений при аварийных сбоях в электроснабжении муниципальные власти подготовили откачивающую технику и электрогенераторы.

КВ
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