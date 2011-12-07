На случай аномальных снегопадов в Казани дополнительно привлекут около 400 машин

Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев сообщил о привлечении дополнительной уборочной техники при сильных снегопадах.

На деловом понедельнике в мэрии он рассказал, что на случай аномальных снегопадов к 596 имеющимся единицам дополнительно привлекут еще около 400 машин. Отмечается, что в новогодние праздники будет организовано круглосуточное дежурство, ответственный персонал и аварийные бригады.

В подземных переходах для ликвидации подтоплений при аварийных сбоях в электроснабжении муниципальные власти подготовили откачивающую технику и электрогенераторы.