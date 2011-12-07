От главной ёлки Казани остались в восторге 62% опрошенных горожан

В топ самых красивых новогодних елок вошла главная елка Казани. Об этом сообщается на сайте сервиса SuperJob.

Так, татарстанская новогодняя инсталляция, оформленная светодинамическим и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу, вошла в сердечко 63% респондентов, от чего расположилась на второй строчке рейтинга.

Замкнула тройку праздничная ель Воронежа, от нее в восторге остались 62% опрошенных. А вот на первом месте оказалась главная елка в Уфе, там ею довольны остались 66% горожан.

Известно, что всего для опроса отобрали из каждого города по 700 человек.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что для гостей и жителей столицы РТ представили главную и самую высокую новогоднюю «говорящую» ёлку. Праздничную инсталляцию, посвященную в этом году IT-технологиям, можно увидеть у Центра семьи «Казан».