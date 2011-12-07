Пожарные и спасатели Казани будут дежурить на 407 праздничных площадках города

На время этого особого противопожарного режима под особый контроль взяты 407 праздничных площадок города — там, где ожидается массовое пребывание людей, в том числе и детей. Об этих принятых профилактических мерах сообщил в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани начальник городского Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Он обратился к населению города соблюдать меры противопожарной безопасности, в том числе и в обращении с пиротехникой, напомнив, что в дни празднования минувшего Нового года в результате неумелого использования пиротехнических изделий 4 человека получили термические ожоги разной тяжести, в том числе 1 ребенок.

За пожарной безопасностью новогодних мероприятий следят сотрудники отдела надзорной деятельности и федеральной противопожарной службы.

Для запуска фейерверков в праздники определены следующие площадки:

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — майдан на ул. Гаврилова;

в Кировском и Московском районах — Нижне-Заречная дамба;

в Приволжском и Вахитовском районах — автомобильная стоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;

в Советском районе — площадка возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

При выявлении незаконного применения пиротехнических изделий в несанкционированных местах к гражданам, нарушающим данные правила, будут применены штрафные санкции по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ.

На время богослужений во время празднования Рождества Христова в церквях и храмах будет организовано дежурство сотрудников пожарной службы.

На период праздников пожарно-спасательные службы и единая дежурно-диспетчерская служба Казани переведены на усиленный режим работы. Запланированы ночные профилактические осмотры объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава подразделений. В многоквартирных жилых домах распространено более четырех тысяч памяток о противопожарной безопасности.