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Пожарные и спасатели Казани будут дежурить на 407 праздничных площадках города

В преддверии новогодних праздников пожарно-спасательные службы Казани уже перешли на усиленный режим работы, он продлится по 10 января включительно.

На время этого особого противопожарного режима под особый контроль взяты 407 праздничных площадок города — там, где ожидается массовое пребывание людей, в том числе и детей. Об этих принятых профилактических мерах сообщил в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани начальник городского Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Он обратился к населению города соблюдать меры противопожарной безопасности, в том числе и в обращении с пиротехникой, напомнив, что в дни празднования минувшего Нового года в результате неумелого использования пиротехнических изделий 4 человека получили термические ожоги разной тяжести, в том числе 1 ребенок. 

За пожарной безопасностью новогодних мероприятий следят сотрудники отдела надзорной деятельности и федеральной противопожарной службы. 

Для запуска фейерверков в праздники определены следующие площадки: 

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — майдан на ул. Гаврилова; 

в Кировском и Московском районах — Нижне-Заречная дамба; 

в Приволжском и Вахитовском районах — автомобильная стоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще; 

в Советском районе — площадка возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина. 

При выявлении незаконного применения пиротехнических изделий в несанкционированных местах к гражданам, нарушающим данные правила, будут применены штрафные санкции по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ. 

На время богослужений во время празднования Рождества Христова в церквях и храмах будет организовано дежурство сотрудников пожарной службы. 

На период праздников пожарно-спасательные службы и единая дежурно-диспетчерская служба Казани переведены на усиленный режим работы. Запланированы ночные профилактические осмотры объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава подразделений. В многоквартирных жилых домах распространено более четырех тысяч памяток о противопожарной безопасности. 

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