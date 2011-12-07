В Казани за выходные выпало почти половина месячной нормы осадков

Месячная норма осадков в декабре составляет в среднем 36 мм, в прошедшие субботу и воскресенье в Казани выпало 17 мм осадков, что составляет примерно половину месячной нормы этого зимнего месяца.

Об этих метеорологических подробностях выходных сообщил на совещании в мэрии Казани председатель городского Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Для того, чтобы эти данные были более наглядны, он пояснил, что только за прошедшие сутки для ликвидации последствий бурана дорожным службам пришлось вывезти с улиц Казани более 9,5 тыс. тонне снега.