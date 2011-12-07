В столице Татарстана коммунальные и дорожные службы переходят на усиленный режим работы

В целом по городу для ликвидации аварийных ситуаций 250 человек и 100 единиц спецтехники.

Об этом сообщил в своем докладе о готовности коммунальных служб к новогодним праздникам на совещании в мэрии Казани заместитель руководителя горисполкома, курирующий вопросы ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Глава города Ильсур Метшин выразил надежду, что погода в новогодние каникулы будет благоволить городу и они пройдут без чрезвычайных ситуаций. А вот ежедневная работа коммунальных служб будет продолжаться в прежнем режиме. Так что, например, вывоз мусора с придомовой территории в течение новогодних каникул будет осуществляться ежедневно, уборка дворов от снега — в зависимости от погодных условий. Напомним нормы уборки снега — он должен быть убран в течение 6 часов после его выпадения.

В случае сильных снегопадов жилищные организации готовы вывести дополнительное количество спецтехники и дворников.

В целом для уборки улично-дорожной сети Казани подготовлено 596 единиц уборочной техники. В случае обильных осадков к этому количеству коммунальщики держат в запасе еще 400 единиц спецтехники, таким образом, спасать город от заносов готовится почти тысяча единиц самой разнообразной спецтехники — от большой до малой.

Для приема заявок горожан будет работать круглосуточная единая диспетчерская служба «Открытая Казань» по телефону +7(843)236-41-23.