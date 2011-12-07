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Возведение пролетного строения нового моста через Свиягу выполнено на 50%

Сейчас выполняется надвижка пролетного строения в единую цельнометаллическую конструкцию.

В «Волго-Вятскуправтодоре» сообщили, что строительные работы пролетного строения нового моста через Свиягу на 757-м км автодороги М7 в Татарстане выполнены на 50%.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день собрано 16 из 39 блоков, а также выполняется надвижка пролетного строения в единую цельнометаллическую конструкцию. Всего требуется их четыре, протяженность которых составит от 80 до 120 метров. Планируется, что вся сборка будет завершена в мае следующего года.

Новый мост строится в 4,5 метрах от существующего мостового сооружения, по нему проезжает до 20 тыс. автомобилей в сутки. 

Для жителей поселков Исаково и Гаврилково построят надземные пешеходные переходы, создадут автобусные остановки и пешеходные дорожки. 

КВ
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