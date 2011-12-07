Завтра пройдет «горячая линия» по вопросам снятия и наложения арестов на объекты недвижимости

29 декабря с 8 до 12 часов Росреестр Татарстана проведет горячую телефонную линию по вопросам снятия и наложения арестов (запрещений) на объекты недвижимости, сообщили в пресс-службе ведомства. Позвонив по телефону (843) 255-25-71, обратившиеся смогут узнать, например, на основании каких документов может быть наложен арест или запрещение; как проверить недвижимость - находится ли она под арестом или нет; как снять арест с объекта недвижимости; достаточно ли гражданину погасить все долги и самому принести документ-доказательство в Росреестр для его отмены и т.д.