Индекс промышленного производства Татарстана в 2018 году достиг 102%

Индекс промышленного производства Татарстана по итогам 2018 года достиг уровня 102%. Объем промпроизводства республики составил 2 трлн 818 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель Минпромторга РТ Альберт Каримов.Министр добавил, что среднесписочная численность занятых в промышленном секторе РТ за период с января по ноябрь 2018 года составила 336,8 тыс. человек. В сфере торговли были заняты 148,6 тыс. человек.«Доля промышленности в валовом региональном продукте составляет 44,6%, а торговли – 16,4%. Торговая отрасль остается одной из ведущих по вкладу в ВРП республики и является одной из наиболее динамично развивающихся», – отметил Каримов.Он напомнил, что по уровню розничного товарооборота Татарстан занимает лидирующую позицию среди регионов ПФО. Итогом 2018 года стал рост оборота розничной торговли республики до уровня 106,1% к показателям 2017 года. В прошлом году изменилась структура торговли республики. С 47% до 44% снизилась доля продовольственных товаров, при этом выросла доля товаров длительного потребления. Растет объем продаж на розничных рынках, сейчас этот показатель достиг 7%. При этом сетевая торговля в республике развита слабее, чем в других регионах.«Доля сетевой торговли в общем объеме составляет 36%, в других регионах этот показатель значительно выше. Например, в Санкт-Петербурге он превышает 80%», – заключил Альберт Каримов.