Исторические здания города нуждаются в особой заботе

Об этом заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева в ходе «делового понедельника» в мэрии. За минувший год ремонтно-реставрационные работы прошли на нескольких знаковых для Казани объектах, в числе которых здание Шамовской больницы, лестница в Ленинском саду, дом Шамиля и дом Лисицына. Татьяна Прокофьева напомнила, что обсуждалась возможность воссоздания исторических интерьеров в доме Лисицына, во флигеле которого родился всемирно известный певец Федор Иванович Шаляпин. Сейчас на объекте ведутся внутренние работы, однако последнее слово за собственником здания.Продолжается реализация концепции развития Старо-Татарской слободы. Так, собственник восстановил и приспособил под ресторанный комплекс дом Бикмухаметова (ХIХ век) на ул. Марджани. В ближайшем будущем в этом квартале восстановят еще одно историческое здание.Масштабные работы ведутся в центре города. В первую очередь это восстановление собора Казанской иконы Божией Матери. В минувшем году строители завершили воссоздание верхнего собора. Сейчас принимаются решения по внутреннему убранству храма. Кроме того, на территории объекта ведутся активные научно-археологические исследования. Усилиями исполкома города были расселены 24 квартиры в здании бывшей церковно-приходской школы, а территория монастыря освобождена от 13 гаражей. Завершение строительства намечено на 2020 год.В 2018 году исполком подготовил 12 заданий по сохранению объектов культурного наследия, согласована проектная документация на проведение работ по сохранению 6 ОКН. Выдано 8 разрешений на проведение работ.Главный архитектор рассказала, что в период подготовки к Универсиаде 2013 года у многих памятников реставрация коснулась лишь фасадов и не затронула интерьеры. Подобное положение может угрожать физической сохранности зданий, хотя их можно задействовать под различные нужды: гостиницы, хостелы, рестораны.Затронула Татьяна Прокофьева и тему разработки концепции устойчивого развития исторического поселения Казани. Спикер отметила, что завершение процесса намечено на начало 2020 года.Отдельно главный архитектор остановилась на судьбе ТЦ «Кольцо». Она сообщила, что собственник принял решение о разработке проекта реконструкции здания на основе конкурса. При этом Татьяна Прокофьева выразила надежду, что с фасада исчезнет пресловутое кольцо, из-за которого ранее торговый центр неоднократно попадал в антирейтинги архитектурных объектов Казани.