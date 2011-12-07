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В этом году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для районных «скорых»

Пока «скорые» каждой ЦРБ обслуживают жителей только своего района.
В этом году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для районных «скорых». Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. «По согласованию с Минздравом России в республике начата работа по созданию единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи», – отметил министр здравоохранения РТ. Сегодня бригады скорой помощи в Татарстане работают по районам: «скорые» каждой ЦРБ обслуживают только свой район.
КВ
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