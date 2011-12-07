В этом году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для районных «скорых». Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. «По согласованию с Минздравом России в республике начата работа по созданию единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи», – отметил министр здравоохранения РТ. Сегодня бригады скорой помощи в Татарстане работают по районам: «скорые» каждой ЦРБ обслуживают только свой район.