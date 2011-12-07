В Татарстане отремонтируют и реконструируют оздоровительные лагеря для детей

В Татарстане отремонтируют и реконструируют все загородные оздоровительные лагеря. Об этом на заседании итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала глава ведомства Марина Патяшина.«Летняя оздоровительная кампания каждый год вызывает у нас особое волнение и тревогу. Предписания в прошлом году выполнены более чем на 90%. Вырос показатель выраженного оздоровительного эффекта, но вместе с тем в Атнинском, Ютазинском, Бавлинском районах он ниже республиканского», – отметила руководитель Роспотребнадзора по РТ.«С 2017 года проводятся дополнительные ремонтные работы в лагерях городского центра “Ял”. А сегодня благодаря Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову принято решение о начале масштабных капитальных ремонтных работ и реконструкции всех загородных лагерей», – добавила докладчик.По словам Патяшиной, капитальный ремонт позволит создать современные комфортные и безопасные условия, а также увеличить количество отдыхающих детей.