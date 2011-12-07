Вставай на лыжи - о простудах забудешь!

Прошли годы, я сама стала мамой. Мы с семьей жили в далеком северном городке, и мои сыновья встали на лыжи сами собой, по ходу жизни. И шустро гнали по лыжне без всяких понуждений просто потому, что они мужчины. Я же находила какие-то причины избежать этого: то ребенка ждала, то дитя растила, то было что-то еще... Вернувшись в Казань, мы узнали, что возле нас, на улице Дубравной, есть отличная лыжная база, куда съезжаются лыжники со всего города. Я ходила мимо, пока однажды подруга не сказала: «Люди приезжают к нам с другого конца города, а тебе лень оторвать себя от дивана!» И тут до меня дошло: чего я себя лишала долгие годы? Почему запустила здоровье? С тех пор использую каждую возможность для того, чтобы пробежаться по лесу. Купила себе лыжи и теперь провожу чудесные минуты в единении с природой. Есть одно место в лесу, где мне кажется, что мой давно покойный папа может меня видеть. Там я всякий раз мысленно говорю ему: «Папа, смотри, как я еду на лыжах! Спасибо тебе!»Этой зимой интерес к лыжам проснулся у моей старшей внучки. Ее первую лыжню я проложила для нее прямо в нашем дворе в первый день зимних школьных каникул. Каждый день мы пробегали с ней 10 - 15 кругов за 45 минут без передышки. Алина быстро приобщалась к лыжным прогулкам, у нее это получилось легко, как бы само собой. Потренировавшись две недели во дворе, мы отправились с ней в лес на Дубравную, как самые настоящие лыжницы. Пройдя свой первый круг по лесу, внучка так гордилась собой! А я гордилась своей любимой малышкой и знала, что теперь она хорошо подготовлена к школьным урокам физкультуры и будет меньше болеть. Так в нашей семье подрастает уже пятое поколение лыжников!