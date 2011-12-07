Благодаря мужчине, бросившемуся спасать свою жену, в РТ удалось задержать насильника-рецидивиста

В следственном управлении СК РФ по РТ рассказали о задержании насильника-рецидивиста в Сармановском районе республики.

Известно, что происшествие произошло вечером 26 января. Тогда, по версии следствия, 43-летний местный житель подкараулил возвращавшуюся домой с работы 40-летнюю женщину. А затем, угрожая ножом, затащил ее к себе в дом и попытался изнасиловать.

К счастью для пострадавшей, ситуацию увидели узнавшую ее соседи, которые связались с ее мужем и сообщили о случившейся беде. Вскоре мужчина бросился к жене на помощь, а затем вызвал на место сотрудников полиции.

Сообщается, что на данный момент проводится установление всех обстоятельств произошедшего. От дачи показаний обвиняемый отказался. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.