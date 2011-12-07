Для пожилых мамадышцев стартовали тренировки по скандинавской ходьбе

Для пожилых татарстанцев в мамадышском социальном центре «Забота» стартовали тренировки по скандинавской ходьбе. Об этом пишет газета «Нократ».

Известно, что недавно проект центра под названием «Тропа здоровья» выиграл республиканский конкурс социальных и культурных проектов, где на выигранные средства закупили 25 пар скандинавских палок. Так, сотрудники центра решили начать серию мастер-классов для всех желающих.

По словам заведующей социально-реабилитационным отделением, данный спорт не требует больших финансовых затрат. При этом, чтобы нагрузка распространялась равномерно на весь мышечный корсет, обычные лыжные палки тут не подойдут. Отмечается, что один комплект палок для скандинавской ходьбы стоит от 900 рублей. Но на мастер-классах их выдают бесплатно.

Инструктор по ЛФК Марина Голицына подчеркнула, что скандинавская ходьба практически не имеет противопоказаний, за исключением плохого самочувствия или высокого давления.

Занятия будут проводить в разных точках города. Следующий мастер-класс запланирован на стадионе-ипподроме.