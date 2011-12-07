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Еще 85 татарстанцев заразились COVID-19

Использовано 95,1% из 13 442 комплектов доз вакцины.

В Татарстане по состоянию на 29 января текущего года зарегистрировано 15 875 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 85 новых случаев, один из них завозной. 32 человека госпитализирован, 53 татарстанца получают лечение на дому.

Всего выздоровело 12 331 человек, в том числе 97 — за прошедшие сутки.

Прививку «Спутником V» сделали 12 777 человек, вторую дозу из них получили 2 476 человек. Всего же в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины – использовано 95,1 %.

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