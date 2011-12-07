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ГИБДД по РТ: Водителям следует быть предельно осторожными в непогоду

30 января в Татарстане ожидается снег, метель и гололед.

В Татарстане на выходных ожидается снег, метель и гололед, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

В связи с этим ГИБДД по РТ просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными в условиях плохой видимости.

Зимой на автомобиле запрещено передвигаться без зимних шин. В непогоду водителям следует соблюдать безопасную скорость движения, воздержаться от опасных маневров и выезда на встречную полосу.  Все находящиеся в машине должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет должны перевозиться в детском кресле.

Ранее госавтоинспекторы под Челнами оштрафовали женщину, которая перевозила грудного ребенка в незакрепленной люльке.

КВ
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