ГИБДД по РТ: Водителям следует быть предельно осторожными в непогоду

В Татарстане на выходных ожидается снег, метель и гололед, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

В связи с этим ГИБДД по РТ просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными в условиях плохой видимости.

Зимой на автомобиле запрещено передвигаться без зимних шин. В непогоду водителям следует соблюдать безопасную скорость движения, воздержаться от опасных маневров и выезда на встречную полосу. Все находящиеся в машине должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет должны перевозиться в детском кресле.

Ранее госавтоинспекторы под Челнами оштрафовали женщину, которая перевозила грудного ребенка в незакрепленной люльке.