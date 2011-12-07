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Хайруллин: В 2021 году качественный интернет проведут в 2 557 социально значимых объектах РТ

За прошлый год к скоростной сети подключили 733 социальных объекта.

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил, что за прошлый год к скоростной сети подключили 733 социальных объекта.

Отмечается, что Татарстан стал первым российским регионом, где доступом к скоростной сети в рамках национального проекта «Цифровая экономика» были обеспечены все школы школы республики.

В этом году качественный интернет планируют провести в 2 557 социально значимых объектах. Первыми в список вошли учреждения культуры.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что новым проводным интернетом в Татарстане обеспечены почти 57% домохозяйств. Сообщается, что в ближайшие три года интернет должен появиться в еще 250 000 домохозяйствах, в 70 000 из них он будет проведен в текущем году. 

КВ
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