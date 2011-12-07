«КВ» - 30 лет: листая подшивку. Выпуск №5

1995 год

В 1995 году отмечалось 50-летие Победы в Великой Отечественной войне. «КВ» открыли рубрику «50 лет Победы - 50 судеб». Например, в этой рубрике вышли материалы: «Двенадцать писем с фронта» (7 февраля), интервью Армена Малахальцева с народным художником СССР и России, лауреатом многих премий, академиком живописи, фронтовиком Харисом Якуповым «Война осталась в памяти и на картинах» (18 марта).

Регулярно выходила авторская колонка депутата Казанского городского Совета народных депутатов, журналиста, заместителя главного редактора «КВ» Игоря Котова «Доживем до понедельника» - честное, открытое мнение по самым актуальным проблемам.

С интересом читаются материалы Амины Ганеевой в рубрике «Азбука собственника», например, «Реклама-то искусная, а вот за ней - невкусное...» (6 января).

О том, какой Казань войдет в третье тысячелетие, высказали свое мнение известные архитекторы в материале «Место, где хочется жить» (21 марта).

В конце января в молодежном театре (ТЮЗе) произошел пожар. Репортаж с места трагедии оперативно сделали Вадим Шамсулин и фотограф Леонид Белкин («В городе - шок. У артистов - истерика», 1 февраля).

7 февраля центральный материал номера «Журналист поменял профессию: стал отцом» - репортаж из родильного отделения РКБ счастливого папы Ярослава Фролова.

В Казани побывали внучки Максима Горького Дарья и Марфа Пешковы. Подробно об их визите рассказал Армен Малахальцев 11 марта.

Экономический обозреватель «КВ» Дмитрий Вишневский рассказал о буднях Республиканской станции переливания крови - «Кровью можно заработать на хлеб. И даже с маслом» (31 марта).

Вековой юбилей отметил Государственный объединенный музей Татарстана (ныне Национальный музей РТ). Об этом знаменательном событии - в материале Марины Сажиной «Сто лет - возраст надежды».

Привлекло внимание журналистское расследование Людмилы Карташовой «Может ли колбаса стать миной замедленного действия?», опубликованное в рубрике «Права потребителей».

В Казани побывали участники кругосветного велопробега инвалидов. Велопробег стартовал в Атланте (США). Спортивный обозреватель «КВ» Дмитрий Шалаев встретился с необычными путешественниками («Вокруг земного шара на коляске», 27 июня).

28 июля вышел 1000-й номер «КВ».

15 сентября на страницах «КВ» появилась рубрика «Санта-Барбара» по-казански». И до сих пор она - одна из любимых у наших читателей.