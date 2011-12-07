На что влияет в Казани свобода самовыражения уличных музыкантов

В КЦ «Сайдаш» 26 января состоялся круглый стол на тему «Координация деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и иных лиц, оказывающих развлекательные досуговые услуги».

Под председательством начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова участники провели мозговой штурм. Цель - определить правила работы в сфере досуговых услуг на общественных пространствах.

Место и время - в смартфоне

Начали с обсуждения работы уличных музыкантов. В мегаполисах по всему миру уличная музыка - неотъемлемая часть культурной жизни, подчеркнул Азат Абзалов. В Казани основным центром таких концертов является улица Баумана. Депутат Казгордумы Ляйля Гарифуллина отметила, что там можно встретить и молодых артистов, и профессионалов. В настоящее время деятельность артистов в общественных местах специально в правовом поле не регламентируется. Официального запрета и правил на такие выступления нет.

Начальник отдела развития и содержания исторической части города администрации Вахитовского и Приволжского районов Рустем Сагадеев пояснил, что нарушений законодательства в деятельности уличных артистов нет: они не продают билеты, выступают за добровольные пожертвования. Чиновник предложил разграничить их от тех лиц, которые оказывают коммерческие услуги, и придумать понятный механизм легальной работы.

Кроме этого, участники обсуждения предложили определить площадки для выступлений на Баумана: около отеля «Шаляпин», рядом с часами, у «Макдоналдса», на перекрестке с улицей Джалиля, а также на Петербургской.

Директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров отметил, что работа с уличными артистами в парках и скверах Казани отлажена. Взаимодействие с ними осуществляется через парк-менеджеров. А вот выступление артистов в метро - важном объекте, с точки зрения гражданской обороны, нежелательно, подчеркнул замгендиректора по безопасности и режиму МУП «Метроэлектротранс» Мухаммад Самигуллин.

- Должен быть упрощенный порядок, чтобы каждый музыкант с помощью смартфона мог зарезервировать себе место выступления. Таким образом, мы получим общую картину: кто, что и в какое время поет. И при этом учесть интересы жителей, постояльцев гостиниц, предприятий, - отметил Абзалов.

Децибелы и культурный код

Жительница улицы Баумана Альмира Валеева пожаловалась, что некоторые концерты приходится слушать чуть ли не круглые сутки и на очень большой громкости. Бывает, в репертуаре используется ненормативная лексика.

- Ввиду того, что все музыканты и художники представляют лицо города, у них должен быть опрятный вид, - отметил Абзалов. - Наш город с многовековой культурой, нам есть чем гордиться. Давайте подумаем, каким образом свобода самовыражения уличных музыкантов может быть связана с кодом территории.

Музыкант, краевед Радиф Кашапов отметил, что репертуар уличных музыкантов должен включать песни на татарском языке, но его жесткая регламентация не совсем выполнима: «Музыка, которая звучит на улице, уже легитимизирована народом. Репертуар определяет автор, ведь исполнение на публике - это всегда обмен энергией».

- Мы должны понимать, что каждый имеет право на самовыражение и творчество. И мы хотели бы, чтобы наши таланты украшали улицы Казани, создавая неповторимый культурный код города, - подчеркнул Абзалов.

- У нас есть возможность разработать проект правового акта, - продолжил первый замначальника правового управления исполкома Александр Токмаков. - Этот документ, разработанный на уровне исполкома, будет учитывать интересы всех сторон. В частности, он должен включать в себя показатели звуковой нагрузки, место и время выступлений.

О фотосессиях с животными

Директор зооботсада Фанис Нурмухаметов отметил необходимость проработки вопроса о предпринимателях, которые предлагают прохожим сделать фото с животными. В частности, следует обратить внимание на условия содержания животных, наличие сертификатов о прививках.

По проблеме фотосессий с «животными», но только ряжеными, выступила блогер Лейла Лерон. К сожалению, сами «зебры» на обсуждение почему-то не пришли. Как известно, возмущенная навязчивым сервисом аниматоров в костюмах животных во время новогодних праздников на улице Баумана, она написала обращение от имени казанцев в мэрию.

- Кто, если не мы займемся эти вопросом? - обратилась блогер к участникам обсуждения.

Подчеркивая свое уважение к труду уличных артистов, она отметила, что ростовые куклы, заранее не озвучивая цены услуг, потом показывают бейдж с ценником и требуют денег. В итоге туристы в расстроенных чувствах увозят из тысячелетней Казани фото с зеброй или лосем, купленное за немалую сумму. Кроме того, в условиях пандемии использование таких костюмов негигиенично, считает Лейла.

Кашапов добавил, что костюмы аниматоров изображают брендированных персонажей из мультфильмов, на использование облика которых необходимо иметь разрешение. А Абзалов подчеркнул, что данные персонажи не имеют связи с культурными особенностями Казани. «Почему зебра? Почему не царица Сююмбике? А вместо лося - не Зилант?» - задал он вопрос к участникам.

Зампредседателя комитета потребрынка Татьяна Рачкова-Чукина отметила необходимость проверки фирмы по услугам аниматоров на законность предпринимательства. А активные экскурсоводы поддержали блогера в том, что аниматоры создают дискомфорт для туристов. Вызывают недовольство и конфликтные ситуации.

Продолжение следует

Вопросов, связанных с «оздоровлением» улицы Баумана, оказалось немало. Экскурсовод Гульнара Исхакова озвучила свое мнение по созданию привлекательной среды для туристов на этой знаковой улице Казани. Она просила обратить внимание на культурную составляющую: наполнение улицы музеями, притягивающими туристов. В настоящее время таких немного. Предложение Гульнары - создать музей в культовом здании аптеки Бренинга.

Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова обратила внимание на необходимость регулирования звуковой рекламы на пешеходной улице, мешающей экскурсоводам.

По мнению участников, круглый стол прошел продуктивно.

- Проблемы рассмотрели с разных сторон, - отметила экскурсовод Лилия Калимуллина. - Лично я поняла, что у обсуждаемой темы много аспектов. Надеюсь, встреча станет толчком для активных и полезных совместных действий горожан и власти по созданию нормативного документа, который поможет оздоровить улицу Баумана.

В финале обсуждения жителей Казани призвали поделиться своими мнениями, пожеланиями и замечаниями на тему легализации деятельности уличных музыкантов, артистов и художников. Присылать свои предложения можно в управление культуры на электронный адрес kzn.kult@yandex.ru.

Эльвира РЫСАЕВА