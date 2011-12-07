Незарегистрированный объект недвижимости могут признать бесхозным

Об этом в ходе брифинга в Доме Правительства РТ сообщил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

Чиновник напомнил, что сведения об объектах недвижимости, внесенных в ЕГРН, не всегда полные и достоверные. А от уровня их достоверности зависит качество сделок с недвижимостью. В 2017 году в Татарстане была создана межведомственная рабочая группа по проведению инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков. Результатом ее работы должна стать актуализация сведений в ЕГРН. Инвентаризация делится на две части: камеральную и полевую. В частности, во время камерального этапа осуществляется анализ баз данных ЕГРН

Пилотными районами стали Высокогорский и Верхнеуслонский. В итоге в первом районе специалистами было выявлено 11,4 тысячи земельных участков (18% от общего количества) и 2,1 тысячи объектов капитального строительства (5%) с неполными характеристиками в ЕГРН. С учетом этого опыта для органов местного самоуправления были подготовлены методические рекомендации о проведении инвентаризации.

Анализ баз данных по Татарстану дал следующий результат: выявлено чуть более 851 тысячи объектов недвижимости с неполными или недостоверными сведениями.

- Перечни данных объектов были направлены в муниципалитеты для проведения обхода и сбора дополнительной информации, - сказал Фаниль Аглиуллин.

На сегодняшний день обследовано 90% объектов. Полностью завершен обход в 34 районах Татарстана. По предварительным данным, на 26% объектов права зарегистрированы, 16% находятся в пользовании граждан, которые не оформляют документы, у 8% имеются ранее возникшие права, на стадии оформления прав находятся 6% объектов, а 3% не имеют хозяев или имеют категорию выморочного имущества. Еще 11% объектов на местности обнаружить не удалось.

Фаниль Аглиуллин напомнил, что наличие зарегистрированных прав в ЕГРН необходимо, например, при уточнении границ соседних участков, изъятии участков под строительство дорог, для недопущения признания объекта бесхозяйным.