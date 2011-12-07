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Патяшина: Количество жалоб на банки в прошлом году выросло на 40%

Банки привлекались к административной ответственности 582 раза.

Количество жалоб на банки в прошлом году выросло на 40%, что составило почти 1,5 тыс. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

На заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ Патяшина рассказала, что в период кризисного состояния экономики, вызванной пандемией COVID-19, многим гражданам пришлось обратиться в кредитные организации, где «банки умудрялись навязывать еще и комплекс дополнительных услуг».

По ее словам, за нарушения прав потребителей к административной ответственности в 2020 году на общую сумму почти 7 млн рублей банки привлекались 582 раза. При этом 403 потребителя вернуть в судах смогли около 26 млн рублей.

Также глава ведомства добавила, что управление зафиксировало рост жалоб на проблемы при покупке товаров в интернет-магазинах. С их помощью предприниматели вернули более 600 тыс. рублей. 

КВ
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